Доведен син подлуди династия на 1000 години

Синът на престолонаследничката Мете-Марит влиза в затвора

Синът на норвежката престолонаследничка Мете-Марит беше осъден на четири години затвор, след като беше признат за виновен по множество обвинения, включително две изнасилвания, съобщават BBC и The Guardian.

29-годишният Мариус Борг Хойби получи също така двегодишна ограничителна заповед спрямо една от жертвите си.

Това даде повод да надникнем към днешна дата какво се случва в норвежкия кралски двор, още повече че през последните седмици има тъжни новини и за майката на Хойби.

Присъдата

Окръжният съд в Осло обяви присъдата в понеделник сутринта, 15 юни, близо три месеца след края на шестседмичния процес срещу Хойби. Според BBC той не е присъствал лично в съдебната зала при произнасянето на присъдата, а се е включил чрез видеовръзка. Окръжният съд в Осло и Норвежкият кралски двор засега не са коментирали случая. Според „The Guardian“ съдия Йон Свердруп Ефестад е признал Хойби за виновен за нападение над Нора Хаукланд – негова бивша приятелка и единствената жертва, чието име е публично известно. Той е осъден да изплати обезщетение на Хаукланд и още три жени. В същото време е оправдан по две други обвинения за изнасилване. Прокурорите са поискали Хойби да бъде осъден на седем години и седем месеца затвор, съобщава BBC, докато адвокатите на защитата са настоявали за значително по-лека присъда от 18 месеца.

На 18 август 2025 г. срещу Хойби първоначално бяха повдигнати 32 обвинения, включително за изнасилване и сексуално посегателство. Това се случи година след ареста му за предполагаемо нападение над 20-годишна жена. Общо той беше изправен пред 38 обвинения, сред които шест случая на заснемане на хора без тяхното съгласие, шест случая на сексуално непристойно поведение без съгласие, нападение над бивша партньорка и нарушаване на ограничителна заповед. Срещу него имаше и обвинения, свързани с наркотици и нарушения при шофиране.

Хойби е син на Мете-Марит от предишна връзка, преди тя да се омъжи за престолонаследника Хокон – бъдещия крал на Норвегия. Той не е в линията за наследяване на трона, за разлика от своите полубрат и полусестра – принцеса Ингрид Александра, на 22 години, и принц Свере Магнус, на 20 години.

В изявление от 28 януари неговият доведен баща, престолонаследникът Хокон, заяви: „Мислите ни са с всички, които са засегнати от този случай. Той оказва влияние върху отделните хора, техните семейства и всички около тях. Разбираме, че това е труден момент за много от вас, и съчувстваме.

В същото време е успокояващо да знаем, че живеем в правова държава. Убеден съм, че отговорните за процеса ще гарантират, че делото ще бъде проведено по възможно най-подреден, коректен и справедлив начин.“

Кой кой е в двора

Историята на норвежката монархия се простира назад повече от 1000 години.

Скандинавската държава за първи път е управлявана от крал Харалд Хубавокосия, за когото се смята, че е заел трона около 885 година. Днес Норвегия е под управлението на династията Глюксбург – европейски кралски род, който управлява страната от 1905 година насам.

Настоящият монарх, крал Харалд V, се възкачва на трона на 17 януари 1991 г. След това, на 23 юни 1991 г., той и съпругата му, кралица Соня, са тържествено коронясани и благословени в катедралата Нидарос в град Трондхайм.

Следващият в линията за наследяване на трона е престолонаследникът принц Хокон – второто дете и единствен син на крал Харалд и кралица Соня.

През 2001 г. той сключва брак с престолонаследничката Мете-Марит. Кралската двойка има две деца – принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус.

Мете-Марит има и син от предишна връзка – Мариус Борг Хойби.

Норвежкото кралско семейство поддържа и близки връзки с британската монархия. Покойният принц Филип, съпруг на британската кралица Елизабет II, който е роден в гръцкото и датското кралско семейство, също принадлежи към династията Глюксбург.

Крал Харалд и покойната кралица Елизабет II са били втори братовчеди и са споделяли едни и същи прабаба и прадядо.

Крал Харалд V и кралица Соня

Роден на 21 февруари 1937 г., крал Харалд V е настоящият монарх на Норвегия и единствен син на крал Олав V и престолонаследничката Марта, която произхожда от шведското кралско семейство.

Харалд се възкачва на трона през 1991 г. след смъртта на своя баща. Според Норвежкия кралски двор той е първият крал, роден на територията на Норвегия от 567 години насам.

Най-малкият от три деца, крал Харалд има две по-големи сестри – принцеса Рагнхилд, която почина през 2012 г., и принцеса Астрид.

По времето на неговото раждане норвежкото законодателство предвиждало единствено мъжете да могат да наследяват трона. През 1990 г. обаче законът е променен, така че най-голямото дете да наследява короната независимо от пола си.

Посещението на Харалд в Съединените щати през 1960 г. е първата му официална държавна визита в чужбина. Като крал той изпълнява активна конституционна роля в управлението на Норвегия и официално възлага мандат за съставяне на правителство на министър-председателя. Освен това е върховен главнокомандващ и носи най-високия военен чин в норвежката армия, военновъздушни сили и военноморски флот.

На 29 август 1968 г. крал Харалд сключва брак със Соня Харалдсен, след като двамата поддържат връзка в продължение на девет години.

Кралица Соня е израснала в Осло и е изучавала френски и английски език, както и история на изкуството в Университета в Осло.

През годините тя запазва активен интерес към изкуството и културата. Сред любимите ѝ занимания е керамиката, а като патрон подкрепя редица културни институции, включително Норвежката национална опера и балет и Филхармоничния оркестър на Осло.

Крал Харалд и кралица Соня имат две деца – престолонаследника принц Хокон и принцеса Марта Луизе.

Хокон се жени за жена с минало, но тя печели сърцата на хората

Престолонаследникът принц Хокон, син на крал Харалд и кралица Соня, е следващият в линията за наследяване на норвежкия трон.

Роден на 20 юли 1973 г., принц Хокон служи във военноморските сили на Норвегия и завършва висшето си образование в Калифорнийския университет в Бъркли и в Лондонското училище по икономика.

През годините той неведнъж е имал възможност да се подготви за бъдещото си управление, като е поемал задълженията на баща си в различни периоди.

През 2003 г. принц Хокон става регент на Норвегия, докато крал Харалд се лекува от рак на пикочния мехур. По-късно той отново изпълнява тази функция за няколко месеца, след като баща му се разболява от вирусна инфекция.

Хокон се запознава с Мете-Марит Чесем Хойби чрез общи приятели през 1999 г.

В началото връзката им предизвиква известни обществени противоречия. По това време Мете-Марит вече има малък син – Мариус – от бившия си партньор Мортен Борг, който през 90-те години е бил осъден за притежание на наркотици.

Самата Мете-Марит също публично признава, че в миналото е употребявала наркотици и е водила бурен купонджийски живот.

Въпреки негативните реакции на част от обществото, двамата сключват брак на 25 август 2001 г. в катедралата в Осло.

След сватбата принц Хокон и принцеса Мете-Марит стават родители на две деца – принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус. С течение на времето тя все повече се харесва на хората в страната.

През октомври 2018 г. Мете-Марит разкрива, че е диагностицирана с белодробна фиброза – хронично заболяване на белите дробове, причинено от увреждане и образуване на белези в белодробната тъкан.

„В продължение на много години редовно се сблъсквам със здравословни проблеми, а сега вече знаем повече за тяхната причина“, обяснява тя в официално изявление.

„Това заболяване означава, че работоспособността ми ще варира в различни периоди.“

Тя допълва, че заедно със съпруга си са решили да информират обществеността за здравословното ѝ състояние, тъй като ще има периоди, в които ще се налага да се подлага на лечение вместо да изпълнява официалните си кралски ангажименти и публични прояви. В момента тя е сред чакащите за белодробна трансплантация.

Принцеса Ингрид Александра

Принцеса Ингрид Александра е по-голямото от двете деца на престолонаследника Хокон и престолонаследничката Мете-Марит и е втора в линията за наследяване на норвежкия трон.

Според официалния сайт на кралското семейство тя проявява особен интерес към опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Първият ѝ официален кралски ангажимент се състои през 2009 г. по повод Световния ден на околната среда.

През август 2019 г. принцесата приема миропомазание (конфирмация) в кралския параклис. По време на церемонията тя отдава почит на националните традиции и културното наследство на страната си, облечена в традиционна норвежка носия.

Принцеса Ингрид Александра е на 22 години.

Принц Свере Магнус

Най-малкото дете на престолонаследника Хокон и престолонаследничката Мете-Марит е принц Свере Магнус.

Той е трети в линията за наследяване на трона.

Свере Магнус участва по-рядко в официални кралски събития, но често присъства на семейни тържества, включително на пищния бал по случай 18-ия рожден ден на сестра му през 2022 г.

В момента той учи в гимназията „Елвебакен“ и обича да кара ски и велосипед.

През май 2017 г. тогава 11-годишният принц привлича вниманието на медиите по целия свят, когато нарушава кралския протокол по забавен начин. По време на честването на 80-годишнината на своите баба и дядо – крал Харалд V и кралица Соня – той изпълнява популярния жест „dab“ от балкона на Кралския дворец, а кадрите бързо стават вирусни в интернет. Позата прилича на човек, който киха в лакътя си.

Мариус Борг Хойби

Мариус Борг Хойби е син на престолонаследничката Мете-Марит от предишната ѝ връзка с Мортен Борг.

Той е бил едва на две години, когато майка му се омъжва за престолонаследника Хокон. За разлика от своите полубрат и полусестра, Мариус не е част от линията за наследяване на трона.

През 2017 г. Хойби се оттегля от обществения живот, след като започва да следва бизнес специалност в университет в Калифорния. По негово желание официалните му страници са премахнати от сайта на норвежкото кралско семейство, за да може да живее извън общественото внимание.

Сестрата на Харалд V се жени за моряк, има 5 деца

Принцеса Астрид е по-голямата сестра на норвежкия крал Харалд V.

Тя е родена на 12 февруари 1932 г. Името ѝ е дадено в чест на нейната леля по майчина линия – Астрид Шведска, която по-късно става кралица на Белгия.

На 12 януари 1961 г. принцеса Астрид сключва брак с моряка и олимпийски медалист Йохан Мартин Фернер. Двамата имат пет деца. Чрез своите деца принцеса Астрид и съпругът ѝ стават баба и дядо на седем внуци и прабаба и прадядо на две правнучета.

Йохан Мартин Фернер умира на 24 януари 2015 г. на 87-годишна възраст.

Въпреки напредналата си възраст принцеса Астрид продължава активно да изпълнява официални ангажименти от името на норвежкото кралско семейство и ежегодно участва в множество държавни и обществени събития.

Принцеса Марта Луизе си говори с ангелите

Нарича мъжа си „пламък близнак“, той пък се определя като шаман от шесто поколение

Марта Луиз е смятана за ексцентрична в скандинавското кралство, тъй като твърди, че може да общува с ангели - дарба, която се опитва да споделя чрез курсове и издаване на книги. Принцеса Марта Луизе е по-голямата сестра на престолонаследника Хокон.

Родена на 22 септември 1971 г., тя е кръстена на своята баба по бащина линия и на своята пра-прабаба.

След като завършва обучението си в Университета в Осло, Марта Луизе придобива квалификация като физиотерапевт. През годините тя открито говори за интереса си към алтернативната медицина и духовните практики.

През ноември 2022 г. принцесата официално обявява, че се отказва от кралските си задължения, за да се посвети на личния си живот и други свои интереси.

Марта Луизе не използва титлата „Нейно кралско височество“ още от 2002 г.

Във видео, публикувано в официалния ѝ профил в Instagram, тя заявява, че е „силно ангажирана с темите за здравето и изследванията“ и припомня професионалната си подготовка като физиотерапевт.

Според официалния сайт на норвежкото кралско семейство днес тя развива различни търговски дейности чрез собствена компания.

Марта Луизе беше омъжена за писателя Ари Бен от 2002 до 2017 г.

От този брак се раждат трите им дъщери: Мод Анжелика Бен, Леа Исадора Бен, Ема Талула Бен.

На 25 декември 2019 г. Ари Бен почина след самоубийство.

През юни 2022 г. Марта Луизе се сгоди за своя американски партньор Дюрек Верет, който се представя като алтернативен терапевт и шаман.

Още през май 2019 г. принцесата описва Верет като своя „пламък близнак“ („twin flame“) – термин, използван в някои духовни учения за човек, с когото се смята, че съществува изключително дълбока душевна връзка.

Дюрек Верет неведнъж е предизвиквал обществени спорове. Той е критикуван заради популяризирането на конспиративни теории и медицински практики, чиято ефективност не е научно доказана.

Нарича себе си "шаман от шесто поколение" и причислява към последователите си знаменитости като Антонио Бандерас и Гуинет Палтроу.

В книгата си "Spirit Hacking" например той предлага упражнения за изтриване на "вагиналния отпечатък" на жени, които са имали многобройни сексуални партньори, и твърди, че ракът е избор. Той публично е заявявал, че е бисексуален.

В документалната поредица „Rebel Royals: An Unlikely Love Story“ казва, че се определя като бисексуален и дори използва термина „almasexual“ („привлечен от душите на хората“)

Когато двамата сключиха брак, Дюрек Верет официално стана част от норвежкото кралско семейство. След като се сгоди за принцеса Марта Луизе, Верет коментира историческото значение на това да стане първият съвременен чернокож мъж, оженил се за представител на европейска кралска фамилия.

„Това ще създаде прецедент за моя народ, че не трябва да бъдем забравяни и че заслужаваме признание за величието на това кои сме и откъде произхождаме“, заяви той пред PEOPLE през 2022 г. „В Африка винаги е имало крале и кралици, но за съжаление те не са получили признанието в света, което заслужават.“

През ноември 2022 г. норвежкото кралско семейство направи официално изявление относно ролята, която Дюрек Верет ще има след брака си с принцеса Марта Луизе. „Когато Дюрек Верет и принцеса Марта Луизе сключат брак, г-н Верет ще стане част от кралското семейство. Но в съответствие с традицията той няма да получи титла и няма да представлява Норвежкия кралски двор“, се казваше в официалното съобщение.

Подобно решение е било взето и за първия съпруг на принцеса Марта Луизе – писателя Ари Бен, който също никога не е получил кралска титла.

В изявлението обаче изрично се подчертава, че липсата на титла не означава, че Верет не е добре дошъл в семейството.

„Много сме щастливи от годежа на принцесата с Дюрек Верет и желаем г-н Верет да се чувства добре дошъл в нашето семейство“, се казва още в официалната позиция на норвежкия кралски двор.

Мод Анжелика Бен

Мод Анжелика Бен е най-голямото дете на принцеса Марта Луизе и покойния писател Ари Бен.

Родена е на 29 април 2003 г. и в момента е пета в линията за наследяване на норвежкия трон.

На 16-годишна възраст Мод Анжелика развълнува цяла Норвегия с емоционалната си реч на погребението на баща си през 2019 г.

По време на церемонията тя поставя върху ковчега на Ари Бен негова картина, която е възнамерявала да му подари като коледен подарък.

Речта ѝ получава широк обществен отзвук заради искрените ѝ думи за скръбта, загубата и психичното здраве. Много норвежци я определят като една от най-трогателните и смели публични изяви на млад член на кралското семейство.

През 2022 г. Мод Анжелика участва в норвежката версия на популярното телевизионно шоу „Маскираният певец“, известно в страната под името „Maskorama“. Участието ѝ предизвиква голям интерес сред зрителите и показва артистичната страна на младата принцеса.

Леа Исадора Бен

Леа Исадора Бен е второто дете на принцеса Марта Луизе и Ари Бен.

Тя е родена на 8 април 2005 г. и е шеста в линията за наследяване на норвежкия трон. По повод нейния 15-и рожден ден през 2020 г. – първия след смъртта на баща ѝ Ари Бен – принцеса Марта Луизе публикува емоционално послание в Instagram. „Честит 15-и рожден ден, моя прекрасна Леа. Ти си невероятна млада жена с толкова много таланти; забавна си, добра, красива и елегантна, а също така имаш остър ум. Определено си най-организираният човек в семейството, за което съм ти безкрайно благодарна. Наследила си и артистичния талант на баща си, който изразяваш чрез красивите си публикации за грим в Instagram“, написа принцесата.

Леа Исадора изгражда собствена популярност извън кралското семейство. Тя работи като инфлуенсър, модел и гримьор. В профила си за красота в Instagram има над 105 000 последователи, а сред брандовете и изданията, с които е работила, са Dior, D2 и Ole Henriksen.

Ема Талула Бен

Ема Талула Бен е най-малката дъщеря на принцеса Марта Луизе и Ари Бен.

Тя е родена на 29 септември 2008 г. и е седма в линията за наследяване на норвежкия трон.

Тийнейджърката е запалена по конния спорт и редовно участва в състезания по езда. През октомври 2021 г. Ема Талула спечели две дисциплини на престижното състезание Kingsland Oslo Horse Show, с което привлече вниманието на любителите на конния спорт в Норвегия.

Любовта на Ема Талула към конете и успехите ѝ в ездата я превръщат в една от най-активните млади представителки на норвежкото кралско семейство в сферата на спорта, макар че засега тя остава далеч от светлината на прожекторите в сравнение с по-големите си сестри.

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