Изпепеляващите любови на Доре Габе
Яворов бил лудо влюбен в нея
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Яворов бил лудо влюбен в нея
Официално откриване на къщата-музей
Яворов е редактор на първата й стихосбирка, тя го признава за най-добрия си учител
Деца откриха тържеството с рецитал на стихотворения
Книгите й за деца се превръщат в настолни четива за няколко поколения
В своите стихове и в отделни творби от мемоарната си проза Дора Габе често споменава дъбовете като мил спомен от своето детство, аргументират иницатив...
Добруджанската община Генерал Тошево, съвместно със Съюза на писателите, издателство „З. Стоянов", Славянска литературна и артистична академия – Варна...
Все по-вече се развива сайтът на Регионална библиотека „Дора Габе" в Добрич и става все по-търсен. В стремеж да удовлетворят потребностите на хората о...
По повод 23 април – Международен ден на книгата и в рамките на 11-ия Маратон на четеното Регионална библиотека „Дора Габе" в Добрич отличи най-активни...
Ястието на робите е деликатес в наши дни "Свети Валентин" е идеалният празник, за да изненадате половинката си с домашна екзотика - африканска кухня...
Багряна била на път да се омъжи за бившия съпруг на приятелката си "Обич безумна и свята" (изд. "Персей") осветлява обстоятелствата около любовния тр...
Добрич. До 15 ноември първо жителите на Добрич се наслаждават на новата изложба "Песента на колелетата", която представя четирима добруджански творци...
Добрич. Левена Филчева от столицата спечели Х национален конкурс за млади поетеси "Дора Габе". Тази година културният форум, посветен на голямата бълг...
София. На 15-и и 29-и декември от 19:30 на Сцената на ІV-ия етаж на Народния театър „Иван Вазов" ще се състои премиерата на пиесата „Две" от Таня Шахо...
Благоевград. На 16 ноември се навършват 30 години от смъртта на голямата българска поетеса Дора Габе. По този повод ученици от ІІІ Основно училище "Ди...
Благоевград. Най-популярните творби на поетесата Дора Габе ще бъдат предсатвени от ученици от ІІІ ОУ "Димитър Талев" , гр. Благоевград в рецитал по по...
София. Рада Москова е тазгодишният носител на наградата "Дора Габе". Призът за литература бе връчен на известната ни сценаристка и писателка, доктор п...
Добрич. В понеделник вечерта на официална церемония в огледална зала "Нели Божкова" кметът на Добрич Детелина Николова официално връчи националната ли...
Дора Габе създава стихосбирката си "Почакай, слънце" в писателския дом в Хисаря
Заместник-министърът на културата Велислава Кръстева уважи паметта на диригента Васил Стефанов, режисьора Едуард Захариев, художника Борис Георгиев, с...