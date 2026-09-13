Съдебен спор за отнетите дипломатически номера
Почетните консули на девет държави у нас заведоха дело във Върховния административен съд срещу измененията в наредбата на МВР, с които по настояване н...
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Почетните консули на девет държави у нас заведоха дело във Върховния административен съд срещу измененията в наредбата на МВР, с които по настояване н...
Без червени номера вече ще се движат автомобилите на почетните консули на чужди държави у нас. Това ще стане с промяна на наредбата на МВР за регистра...
Министерството на външните работи ще предложи изменение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни консули, Наредбата за възстанов...