Уникални гробници! Чудо в Рациария
Те са с монолитен градеж, в тях са погребани богаташи
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Те са с монолитен градеж, в тях са погребани богаташи
Здравко Димитров с ново предизвикателство
В Пловдив се отбелязва 120-годишнината от рождението на Златю Бояджиев
Има ли конфронтация между двамата
Здравко Димитров добави, че лоша дума за Бойко Борисов няма да каже
Двамата са се срещнали вчера
Грешката е моя, че когато се правиха листи, аз не сложих мои хора, казва кметът на Пловдив
Искането на оставката ми дойде ми като гръм от ясно небе, каза кметът на Пловдив
Обяви дали подава оставка
Здравко Димитров обявява действията си
Какво отговори кметът за исканата оставка
Това разкри "Марица"
Здравко Димитров няма да е кандидат за кмет втори мандат
Лидерът на ГЕРБ е на посещение под тепетата
Очерта се сблъсък между кмета Здравко Димитров и местният шеф на ГЕРБ Иван Тотев
Пловдивчани гласуват за ГЕРБ, защото искат градът да продължи да се развива, казва кметът на Пловдив
Това заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров
Кметът на Пловдив се разгневи на пренебрегването на мерките в големите супермаркети
Здравко Димитров е изписан от болницата
Той счупи кост на лявото рамо, броени дни след като беше изписан от COVID-отделението