Щастливци са тези, които ще го видят: Легендарният Робърт Плант превзема Античния
Пред българската публика Плант ще представи песни от последния албум на Saving Grace
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Пред българската публика Плант ще представи песни от последния албум на Saving Grace
Кръстиха нов вид земноводни на култовата група
Вече никой не може да оспорва правото им върху легендарната “Stairway To Heaven”
Едно от най-важните дела за авторски права в съвременния музикален свят започна във вторник в окръжния федерален съд в Лос Анджелис, Калифорния. Магис...
Основателите на легендарната рок група „Лед Цепелин" Робърт Плант и Джими Пейдж ще бъдат съдени заради скандала с авторските права на песента „Stairwa...
Инструменталният дует 2Cellos представи своя нов кавър - "Whole Lotta Love" на Led Zeppelin, като го комбинира с Петата симфония на Бетовен. "Беше мн...