Инвестиране в бъдещето: Фондът на “ДПМ Челопеч” превръща идеи в устойчив бизнес в Средногорието

Когато една индустрия мисли отвъд настоящето, резултатът не е просто икономически растеж, а истинска промяна за хората и регионите. Такъв е примерът с Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица, сдружение, създадено от „ДПМ Челопеч“ в партньорство с трите общини, което вече дава измерими резултати за местната икономика.

Фондът стартира през 2021 г. като пилотен проект в Средногорието, стъпвайки върху успешния модел, реализиран по-рано в община Крумовград. Неговата цел е ясна – да даде реален шанс на хората от региона да превърнат идеите си в работещ бизнес, като комбинира безвъзмездна финансова помощ с преференциално кредитиране и професионална консултантска подкрепа. Този подход прави подкрепата едновременно достъпна и отговорна – предприемачите получават реален старт, но и участват активно в развитието на собствените си проекти.

Резултатите за периода 2021-2025 г. са повече от показателни. До момента Фондът е подкрепил 58 проекта като благодарение на тези инвестиции са създадени 71 нови работни места. Общата стойност на реализираните проекти надхвърля 3,5 млн. лева, като осигуреният грант от компанията възлиза на над 1,55 млн. лв. В община Челопеч са реализирани 22 проекта с 31 нови работни места, в община Чавдар 18 проекта с 18 работни места, а в община Златица 18 проекта с 22 нови работни места, което ясно показва равномерното и устойчиво въздействие върху целия регион.

Подкрепените инициативи обхващат широк спектър от дейности – от земеделие и животновъдство, през производство, до разнообразни услуги, туризъм, транспорт, хранителен сектор, здравни и ветеринарни дейности. Най-голям дял заемат проектите в сферата на услугите, но сериозно присъствие имат и производството и земеделието, което говори за реална диверсификация на местната икономика и създаване на бизнеси, които имат потенциал да се развиват дългосрочно и независимо от минната индустрия.

Зад всички изброени числа стоят реални човешки истории – хора, които благодарение на подкрепата са успели да закупят оборудване, да модернизират производството си, да разширят дейността си или да направят първата крачка към собствен бизнес. За едни това означава нови машини и технологии, за други по-високо качество на услугите, а за трети – възможност да останат и да се развиват в родния си край. И именно тук се крие и истинската стойност на Фонда, не само във финансовия ресурс, а в създаването на увереност, капацитет и перспектива за местните предприемачи.

Днес Фондът за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица е много повече от финансова програма. Той е символ на дългосрочния ангажимент на „ДПМ Челопеч“ към хората и бъдещето на региона. Чрез този модел компанията не просто подкрепя отделни проекти, а създава условия за раждането на нови идеи, за растежа на местните бизнеси и за изграждането на по-силна и по-устойчива местна икономика. Това е път, който дава увереност на предприемачите да останат, да инвестират и да развиват потенциала си тук, в Средногорието. Когато големият бизнес, местните предприемачи и общините работят рамо до рамо, резултатът не се измерва само в цифри и отчетени проекти, а в реална промяна – в нови работни места, в повече възможности за хората и в перспектива за идните поколения. Така „ДПМ Челопеч“ доказва, че отговорното присъствие означава не просто да развиваш дейност в един регион, а да инвестираш в неговото бъдеще, в хората и в устойчивия растеж.