Изненадата. Кой седна в стола на Марина Цекова

Зрителите на Нова телевизия бяха приятно изненадани от внезапна промяна в сутрешния ефир тази събота, след като вместо титулярната водеща Марина Цекова на екрана се появи журналистът Натали Пашева. Това е втората подобна рокада в екипа на предаването в рамките на настоящия летен сезон.

Рокадата веднага предизвика оживени дискусии в интернет пространството, където потребителите започнаха да търсят причината за отсъствието на Цекова.

Най-вероятната причина е, че титулярната водеща ползва полагаем отпуск след края на натоварения телевизионен сезон.

Професионалният път на Натали Пашева и Марина Цекова

Натали Пашева е утвърдено име в медийните среди, с богат професионален опит и стаж като кореспондент на bTV в Германия. Тя е възпитаник на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ със специалност "Журналистика“, като впоследствие защитава и магистратура по медийна култура в Германия.

От своя страна, Марина Цекова стартира професионалния си път като стажант в "Нека говорят“, от 2014 г. е част от нюзрума на bTV, а две години по-късно специализира в германска медийна компания за платформата на телевизия N-TV.

Изявата на Пашева като водещ на предаването "Събуди се“ събра позитивни оценки от страна на телевизионната аудитория, която приветства екранното ѝ присъствие.