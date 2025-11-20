Гневен протестиращ опита да нахлуе при Терзиев

Протести срещу разширяването на зоните за платено паркиране в София и повишаването на цените се проведе пред столична община, предават bTV и БТА. Протестът е подкрепен и от Асоциацията на заведенията.

Полицейското присъствие в района беше засилено. Протестиращите блокираха движението по ул. "Московска" и призоваха общинските съветници да излязат да разговарят с тях. Стигна се и до ескалация на напрежението. Един от протестиращите се опита да пробие полицейския кордон и да влезе в сградата на общината, за да разговаря с кмета Васил Терзиев.

Според недоволните граждани и ресторантьори в последните години не е изграден нито един общински паркинг. Те призоваха съветниците да не обещават средства, с които общината не разполага и които ще се вземат от гражданите. Оплакаха се и от лошото качество на пътната инфраструктура в столицата. Протестиращите настояват да отпадне разширяването на синята и зелената зона и поскъпването на почасовото и абонаментното паркиране.

"Нашето основно искане е предложенията за промени да бъдат върнати от областния управител, общинските съветници да гласуват против и да се излезе с конкретен проект, в който ясно е описано къде ще бъдат вложени тези средства", заяви Мариян Ташев, създател на фейсбук група срещу промените. Той допълни, че в събота и неделя ще се проведат още подобни протести, като днешният е първият.

По думите на Александър Бойков, организатор на днешния протест, инициативата е изцяло гражданска и не е политически обвързана.

Впоследствие събралите се пред Столична община хората тръгнаха на шествие по улиците в центъра на София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com