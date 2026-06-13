Гневен протестиращ опита да нахлуе при Терзиев
Твърди се, че акцията не е политически обвързана
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Твърди се, че акцията не е политически обвързана
Окръжен съд - Благоевград потвърди в четвъртък мярката за неотклонение "домашен арест" на Андон Балтаджиев. Той бе арестуван след първите протести сре...
Арестуваха протестиращ с плакат "Хуйло" за обида към президента На Червения площад в Москва бе задържан самотен протестиращ, носещ плакат с една един...