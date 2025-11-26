Полицията обяви нов ход след екшъна на жълтите павета

Регистрирани са множество нарушения на обществения ред, включително хвърляне на предмети по полицейските служители и повреждане на служебна техника.

Това заяви началникът на отдел „Масови мероприятия“ към СДВР гл. инспектор Иван Георгиев съобщи на брифинг, във връзка с протестите в „триъгълника на властта“, организирани заради Бюджет 2026.

От Дирекцията е изпратено писмо до кмета на Столичната община с искане да бъде издадена заповед за прекратяване на събитието, след като то е преминало позволеното време. По думите на гл. инспектор Георгиев до СДВР и Столичната община е било подадено уведомление за провеждане на протестно събитие от 18:00 до 22:00 ч. „Събитието е заявено и съгласувано до 22 часа, а този час вече е преминал“, уточни той.

Гл. инспектор Георгиев посочи, че е разговарял с организатора на протеста във връзка с необходимостта той да бъде прекратен след 22:00 ч. „Организаторът отговори, че ще се съгласува с останалите от ‘Продължаваме Промяната’“, добави той.

По време на демонстрацията били хвърляни множество стъклени и пластмасови бутилки по служителите на реда. „Имаше лице, което се качи върху полицейски автомобил и дори е увредило камера от системата за видеонаблюдение“, съобщи Георгиев.

В резултат на инцидентите трима полицаи са пострадали. На един от тях е оказана медицинска помощ и той е освободен, а двама остават в болнично заведение. Всички са пострадали вследствие на хвърлени по тях бутилки.

Полицейските сили на терен са достатъчно, като броят им се променя според обстановката. Според началника на отдела вече има установени лица, извършили противообществени прояви, които ще бъдат задържани.

„Изчакваме решението на кмета на Столичната община и следователно ще предприемем съответните мерки“, заяви гл. инспектор Георгиев.

