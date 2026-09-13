Иван проговори за годежа и брака с Ирина
Бъркат синовете им с Андрей кой на кого е
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Бъркат синовете им с Андрей кой на кого е
Хората се чудят какво прави там
Информацията се отнася до нея и Васил
Коя получи щастлив край
Двамата ергени се впуснаха в интересно предизвикателство
Той е бивш начален учител
Рожденото име на попфолк певеца е Васил
Попфолкът у нас има повод за гордост, след като кралят на жанра Азис получи близо един час ефирно време и то не къде да е, а в CNN-Turk. Васил се похв...