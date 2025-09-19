Цонев: Ще отскубнем държавата от ръцете на Сорос

Диктатът на политическите представители на Сорос у нас - ПП-ДБ, в българския парламент бе разобличен днес в пленарна зала от зам.-председателя на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев, който направи декларация от името на ПГ на ДПС-Ново начало.

Дължим обяснения на българските граждани за това което се случи, каза той

Вотът, дебатите, случилото се вчера е продължение на една политика на завладяната от Сорос държава, каза Цонев. И допълни, че два дни хората у нас служат нелепици от представителите на ПП-ДБ.

Ние, ДПС-Ново начало и нашият лидер Делян Пеевски се опитваме да освободим държавата от 20-25-годишния захват на тези хора, посочи народният представител.

25 години, водени от армията на Сорос и подкрепяни от армия на Сорос по света тези хора правят чудовищни неща с българската демокрация, каза Цонев.

Говорят за завладяна държава. Държавата до ден днешен не може да се освободи от техните НПО-та, платени от Сорос, допълни той.

Те имаха точни задачи – да се завладее съдебната система, да се анулират избори като в една съседна държава, да се правят машинации с изборите, да се ликвидира политическият опонент, разкри Цонев.

Тези организации започнаха дейността си в края на миналия век и началото на този. Завладяха държавата без да й дадат шанс да се роди и развие демокрация и те това наричаха демокрация, възмути се депутатът.

Всички медии обслужваха тях, всички телевизии. През цялото това време медиите разкъсваха политическите ви опоненти, а пред вас се държаха като слугинаж. Някои от тях директно купихте с парите на Сорос. И сега се учудвате, че ние водим тази битка, продължи Йордан Цонев.

Водим я не само, защото в Америка се появи президент, който има доблестта да започне тази битка, а защото ние го правим много преди това. Още от времето, когато с помощта на вашите мнтори СДС бе разкъсано, каза Цонев.

Основната заслуга за битката със Сорос има ДПС-Ново начало и лидерът на партията Делян Пеевски. Фискацията ви върху него е разбираема. Но за обществото е неразбираема. Занимавате хората с грехове, които вие имате и ги преписвате на други. Вижте записите как телевизиите се държат с вас и с нас, заяви Йордан Цонев.

Две десетилетия телевизиите са завладени от Прокопиев, отсече той.

Битката срещу тези хора е битка за демокрацията в България и е не от вчера. Ще продължим да я водим с всички сили и средства. И малкото време, което хората ви дадоха като доверие, го проиграхте по безобразен начин – с шуробаджанашки назначения, които нямат аналог, с изстъпления в кабинетите на държавността, с влачене на лидерите на опозицията, каза още Цонев.

Той попита защо Николай Денков от ПП е излязъл на трибуната със снимка на жената и детето на арестувания за корупция варненски кмет Благомир Коцев, но не и с такава на детето на пиара на ГЕРБ, "която вие арестувахте пред детето й".

"За това лицемерие говорим, бъдете абсолютно сигурни, може да поднесем извинение на българските граждани за гледките, които виждат, но ще продължим да водим тази битка! Понякога водим битката с вашия език и с вашите средства, за което се извиняваме, но няма друг начин да отскубнем държавата от ръцете на Сорос“, каза Цонев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com