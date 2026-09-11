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Приготвиха сцената за "Куин"

Приготвиха сцената за "Куин"

Очаква се великите живи от "Куин" с Адам Ламбърт да пристигнат днес у нас за концерта си утре на стадион "Георги Аспарухов", казаха промоутърите от "С...

21 юни | 19:40
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