Изборният ден променя движението в София. Засегнати са ключови булеварди

Сериозни ограничения за шофьорите влизат в сила днес в София заради изборите за президент и вицепрезидент. Забрани за паркиране ще действат около зала „Арена 8888 София“, а вечерта са възможни и временни ограничения на движението в центъра на столицата. Промените ще останат в сила до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа, съобщиха от Столичната община.

Забрани около „Арена 8888 София“

Още от 8:00 часа се забраняват престоят и паркирането по двете платна на алеята, свързваща улиците „Атанас Узунов“ и „Манастирска“, от северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“. Ограничението обхваща и прилежащите паркинги на спортното съоръжение.

Изключение се допуска единствено за автомобилите, които превозват членове на секционните и районните избирателни комисии. Забраната ще продължи до приключване на транспортирането на изборните материали.

Възможно е да затворят и центъра

От 19:00 часа поетапно може да бъде ограничено движението по двете платна на бул. „Цар Освободител“, в участъка от площад „Атанас Буров“ до улица „Г. С. Раковски“.

От общината уточняват, че затварянето няма да бъде автоматично. То ще се прилага само при необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ при СДВР, в зависимост от организацията по предаването на изборните книжа.

Нови ограничения след 20 часа

От 20:00 часа се въвежда и забрана за престой и паркиране по двете платна на бул. „Асен Йорданов“, в участъка от площад „Площад на авиацията“ до бул. „Шипченски проход“. Там също ще могат да спират единствено автомобили, превозващи членове на избирателните комисии.

Ограниченията около „Арена 8888 София“ ще продължат и след 20:00 часа, докато приключи транспортирането на изборните материали.

Столичната община призовава шофьорите да се съобразяват с временната организация и указанията на полицията. Най-сериозни затруднения са възможни във вечерните часове, когато започва предаването на изборните книжа.