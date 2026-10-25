Кантарджиев с люти думи за политиците. Ама стига, де!

Проф. Тодор Кантарджиев отново показа, че когато говори за здравето на българите, трудно може да бъде дипломат. Този път известният епидемиолог захапа политиците, завистниците и управленската некомпетентност, като не спести нито острите думи, нито характерния си хумор. В предаването „Денят започва“ по БНТ той обясни защо България има нужда от силен лидер и как политическите решения могат да се отразят на живота на хората.

Лошотията и завистта вървят отдолу нагоре

Според професора силното лидерство става особено важно в моменти, когато възникват сериозни заплахи за общественото здраве. Тогава няма време за политически сметки, колебания и прехвърляне на отговорност. Необходими са хора, които разбират опасността и могат да вземат навременни решения.

„Видял съм много пъти каква е реакцията на политиците, когато е застрашен животът на българите“, заяви Кантарджиев.

След това професорът премина към далеч по-цветна диагноза на някои национални недостатъци.

„Лошотията и завистта тя върви отдолу нагоре. От глупавите, простите, необразованите, злобните... Нагоре... И все нагоре. Ама стига, де. На какво прилича тази работа?“, възмути се той.

Според Кантарджиев този неприятен обществен навик не остава незабелязан от политиците. Напротив, някои от тях умело го използват за собствените си цели. „Това си е все наше качество, което по доста подъл начин се използва от политиците“, отбеляза професорът.

Пет пари не дават за живота на народа

Най-острите думи обаче бяха насочени към отношението на управляващите към общественото здраве. Кантарджиев подчерта, че не може да изпитва уважение към хора, които пренебрегват здравето на гражданите, независимо какъв пост заемат.

„Не мога да уважавам хора, които пет пари не дават за живота и за здравето на народа си“, заяви той.

След тази сурова оценка професорът намери място и за една характерна българска черта, която според него донякъде компенсира останалите недостатъци.

„Но слава Богу, колкото казваме, че българският народ е злобен, толкова всеопрощаващ и бързо забравящ е“, добави Кантарджиев.

Един министър антиваксър и проблемите започват

Епидемиологът коментира и проблемите с доставките на ваксини, като посочи политическата непоследователност сред причините за тях. Според него страната губи авторитет пред производителите, когато решенията в здравеопазването се вземат без достатъчна компетентност и предвидимост.

„Липса на авторитет пред производителите“, обобщи професорът причината за затрудненията.

Кантарджиев даде пример с назначаването на министър, който има антиваксърски позиции. По думите му подобна политика може да доведе до връщане на вече заявени количества, а производителите не гледат благосклонно на непостоянни партньори.

„Фирмите не обичат да си връщат ваксините. Стават такива неща. Не бива да ги допускаме“, предупреди той.