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Тримата студенти се лутали 30 км в Балкана
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Тримата студенти се лутали 30 км в Балкана
Бащата на Виктор е бизнесмен, наел парапланер, за да намери сина си Военен хеликоптер търси изгубените под връх Ботев студенти. Виктор, Христо и Весе...
Калофер. Момче е паднало край хижа „Рай" в събота. То се е движело извън пътеката, съобщава „Фокус". Пострадалият е успял да стигне до хижата след ка...