Не купувайте боя на око. Ето как да изчислите точните литри за всяка стая
Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
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Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
Специалните бои издържат на влага, мазнини и миене, а стената над плота може да бъде преобразена само за ден
Някои цветове на автомобилите може да изискват много повече поддръжка от други
В зависимост от сезоните
Екоактивисти го напръскаха с оранжева боя
Какво се случи
Вандалите са задържани
"Призовавам още веднъж демократичните системни партии да застанем обединени", каза той.
В демонстрациите се включиха и политици от БСП и „Възраждане“
Украйна е независима страна и хората там имат пълното право на самоопределяне
Вече може да се използва за намаляване на топлината в автомобили, влакове и самолети
Специална съставка, добивана от детски труд
За първи път „Форт Бояр" се излъчва по френската телевизия през лятото на 1990 г.
Статуята, открита през 1913 г., е вдъхновена от едноименната приказка на датския писател Ханс Кристиан Андерсен
Кокаинът бил скрит в пластмасови кофи за боя
Прожекторите, които осветяват наскоро открития паметник на цар Самуил в София, са били залети с черна боя, информира Offnews.bg. Посегателството е из...
Видин. Къщата на кмета на Вдиин Герго Гергов на улица „Димитър Цухлев" е била залята тази нощ с черна боя, съобщиха от областната дирекция на МВР. Със...
София. Прокуратурата е задържала за 72 часа младежите, които заляха с боя момиче на 24 юли. Това съобщи пред "Фокус" зам.-районният прокурор Йорданка...
София. Образувана е проверка в полицията по случая със залятата с боя от бившия си приятел Нона Славова от Пловдив. Това съобщи районният прокурор на...
Христо Стоичков загуби втори бас, откакто е анализатор На Христо Стоичков явно не му върви в басовете. Камата спази обещание и боядиса косата си в цв...