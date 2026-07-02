Най-популярните коли в ЕС. Има ли изненади

Европейският автомобилен пазар отчита стабилен ръст, като според последните данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) през май продажбите на нови леки автомобили в ЕС са нараснали с 3,2% на годишна база, достигайки 955 000 бройки. Този положителен тренд се запазва и в по-глобален мащаб, като от началото на 2026 г. регистрациите в съюза вече надхвърлят 4,7 милиона екземпляра, което представлява увеличение от 4% спрямо същия период на миналата година.

В центъра на потребителския интерес в момента са хибридните автомобили (HEV), които категорично доминират пазара с 345 427 нови регистрации и ръст от 9,7%. Европейците масово се насочват към тях, тъй като ги приемат като перфектния компромис - те осигуряват висока горивна ефективност и гъвкавост, заобикалят екологичните ограничения в големите градове и гарантират неограничено шофиране без необходимост от зареждане в контакта. В същото време сегментът на изцяло електрическите превозни средства (BEV) демонстрира най-висок темп на растеж, отчитайки скок от внушителните 42,9% до 203 417 бройки. Този бум на електромобилите се дължи на няколко ключови фактора, сред които са високите цени на горивата и несигурността на бензиностанциите, породени от военния конфликт в Близкия изток, което все по-често принуждава потребителите да се откажат от традиционните двигатели с вътрешно горене.

Набиращи популярност остават и plug-in хибридите (PHEV), които отбелязват ръст от 12,2% с регистрирани 98 553 автомобила. На този фон класическите бензинови и дизелови модели продължават да губят позиции, отчитайки сериозен спад в продажбите - съответно с 20,1% (до 210 383 броя) за бензина и с 19% (до 69 482 броя) за дизела. Въпреки това те все още запазват значителна популярност в рамките на ЕС, тъй като много купувачи продължават да ги избират заради тяхната изпитана практичност и по-достъпна цена. На последно място се нареждат останалите алтернативни видове превозни средства, чиито продажби се свиват с 12% до 27 751 бройки, което допълнително подчертава голямата трансформация на европейския пазар към електрификация.

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