5 признака, че климатикът ви се нуждае от поддръжка. Не отлагайте!

Климатикът рядко се разваля без предупреждение. Обикновено уредът дава ясни сигнали дни или седмици преди сериозната повреда - охлажда по-слабо, започва да шуми, мирише странно, тече или внезапно вдига сметката за ток. Ако тези признаци се хванат навреме, ремонтът може да бъде по-евтин, а системата да издържи по-дълго. За петте ранни сигнала, на които трябва да се обърне внимание, пише Southern Living.

Слаб въздушен поток

Първият знак често е най-лесен за подценяване - климатикът работи, но въздухът от него вече не излиза със същата сила. Стаите, които преди са се охлаждали бързо, остават топли, а температурата в дома става неравномерна.

Причините може да са замърсени филтри, запушени канали, проблем с вентилатора или лед върху изпарителя. Ограниченият въздушен поток кара системата да работи по-дълго и по-тежко. Така климатикът не само охлажда по-слабо, но и се износва по-бързо.

Необичайни шумове

Всеки климатик има нормален работен звук, но новите шумове не са за пренебрегване. Тракане може да показва разхлабени части, скърцане - проблем с двигателя, а други остри шумове - износени ремъци или лагери.

Бръмчене или необичайно електрическо звучене понякога подсказва проблем с електрическите компоненти. Дори една малка разхлабена част може да удари други елементи вътре в системата и да превърне дребната повреда в много по-скъп ремонт.

Неприятна миризма

Климатикът не трябва да мирише странно. Ако от него излиза застояла, влажна или мухлясала миризма, причината може да е плесен в системата или в каналите. Това вече не е само технически проблем, а и въпрос за качеството на въздуха у дома.

Миризма на изгоряло или на електричество е още по-сериозен сигнал. Тя може да е свързана със прегряване на компоненти или с електрическа неизправност. В такъв случай уредът не бива да се оставя да работи без проверка.

Теч на вода

Вода около климатика също не е нормална гледка. Причината може да бъде запушена дренажна система, дефектен вътрешен елемент или проблем с хладилния агент.

Течовете не трябва да се отлагат, защото могат да доведат до повреди не само в климатика, но и около него - стени, под, мебели или електрически части. Ако течът е свързан със охлаждащата система, диагностиката трябва да се направи от специалист.

Рязко по-висока сметка за ток

Понякога климатикът не шуми, не тече и не мирише, но проблемът идва в сметката. Ако разходът на ток внезапно се увеличи без промяна в обичайното потребление, уредът може да работи неефективно.

Замърсени топлообменници, недостатъчен въздушен поток, дефектни компоненти или проблем с хладилния агент карат системата да работи по-дълго. Така домът не се охлажда по-добре, но сметката расте. Това е един от най-тихите, но и най-скъпи сигнали, че климатикът има нужда от профилактика.

Добрата новина е, че много от тези проблеми могат да бъдат хванати навреме. Редовната поддръжка, почистването на филтрите и бързата реакция при необичайна промяна спестяват пари и нерви. Най-лошият момент за повреда е точно пикът на жегите - затова климатикът трябва да се слуша, преди напълно да спре да работи.

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