Никога не паркирайте колата си на това място през лятото

През лятото всеки шофьор търси дебела сянка, под която да паркира автомобила си - обикновено под дървета. Оказва се обаче, че не всяко дърво предлага безопасно убежище за лаковото покритие на вашия автомобил.

Липата е един от най-разпространените видове по улиците и паркингите, но и истински кошмар за шофьорите. Точно през лятото това дърво отделя изключително лепкава субстанция, известна сред експертите като "медена роса", която всъщност идва от листните въшки. Силното слънце веднага изпича този захарен слой върху каросерията, като петната се разширяват бързо и буквално разяждат боята на автомобила.

С времето този упорит слой уврежда сериозно лаковото покритие, като образува трайни петна и фини микропукнатини по каросерията. Ситуацията се усложнява допълнително, когато лепкавата смес се смеси с прахта по пътищата и се изпече на силното слънце. Тогава почистването става мисия невъзможна без сериозно и детайлно измиване, а в по-тежките случаи единственото спасение за боята остава професионалното машинно полиране, пише "Аутомедия".

Дъбът и кленът също крият сериозни рискове при по-продължително паркиране, тъй като засипват автомобила с агресивна смола, цветен прашец и лепкави захарни сокове.

Няколко прости предпазни мерки обаче намаляват рисковете до минимум:

1. Търсете сенчести места без растителност като покрити паркинги, под навеси на сгради или метални конструкции.

2. Избягвайте локации под дървета, които отделят големи количества медена роса или смола, особено по време на летния им цъфтеж.

3. Измивайте автомобила възможно най-бързо след паркиране на рискови места, за да не позволите на мръсотията да засъхне и да залепне по лака.

4. Дръжте чиста микрофибърна кърпа и малко вода в багажника, за да отстранявате пресните петна веднага.

5. Нанесете защитна вакса върху каросерията, която да създаде надеждна бариера между лаковото покритие и външните агресори.

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