Италианските власти вдигат 27 града под тревога. Адът идва от Сахара
Ботушът се превърна в истинския ад на Земята
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Ботушът се превърна в истинския ад на Земята
Оранжев код за опасни жеги в 19 области
Опасни горещини в страната и в четвъртък. Жълт код е обявен в 20 области на страната заради високите температури, които се очакват днес. Кодът ще е в...