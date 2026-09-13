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Опасни горещини и днес

Опасни горещини и днес

Опасни горещини в страната и в четвъртък. Жълт код е обявен в 20 области на страната заради високите температури, които се очакват днес. Кодът ще е в...

03 септември | 6:47
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