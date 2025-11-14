Украйна атакува пристанище, Русия удари Киев

Мощни удари си размениха Украйна и Русия. Украйна атакува Новоросийск - най-голямото руско пристанище в Черно море, съобщиха местните власти в Краснодарския край. Според техните данни дронове са нанесли поражения по терминала "Шесхарис", както и по пристанищната инфраструктура. Терминалът е собственост на "Транснефт" и е един от ключовите за износа на руски петрол в Черно море.

Има съобщения в социалните мрежи и за поражение на позиция на система за ПВО С-300/С-400 и склад с боеприпаси в града.

Кадри в социалните мрежи показват още пожар в петролна база "Кристал" в Енгелс (Саратовска област), както и множество сигнали за взривове в Симферопол, Севастопол и на летището в Балбек в Крим.

Данните на Министерството на отбраната на Русия потвърждават масираната атака в нощта срещу 14 ноември. Съобщава се за свалени 216 дрона, от които 66 над Краснодарския край и 59 над Черно море, както и 45 над Саратовска област и 19 над Крим.

Преди дни беше поразен петролен терминал на пристанището в Туапсе, което също е сред основните за износа на руски петрол.

Новоросийск приюти корабите от руския Черноморски флот, които в края на 2023 година напуснаха своята историческа база в Севастопол след масирани атаки с морски дронове.

За втора поредна нощ Украйна нанася масирани удари по обекти в Русия и окупираните области. Има данни, че в атаките вече се включват и ракети "Нептун" и "Фламинго", както и традиционните вече дронове "Лютий" и FP-1. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха за удари по петролни бази в Бердянск и в Крим, както и по летище "Кировск" на окупирания полуостров. В социалните мрежи има данни и за щети по рафинерия в Нижнекамск (Татарстан), както и по енергийни обекти в окупираните части на Донецка област.

Русия отговори на тези атаки с масиран въздушен удар по Киев. Столицата беше атакувана тази нощ с крилати и балистични ракети, както и повече от 30 дрона. ВВС съобщава за вдигнати изтребители МиГ-31, които са носители на ракети "Кинжал".

Кметът Виталий Кличко съобщава за поражение по топлопровод и по жилищни сгради. В някои квартали може да има прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, предупреждава още той. Спасителните служби съобщават за един загинал, а 40 души са ранени.

