Извънредно от CNN: Украйна e одобрила план за мир с Русия

Украйна се е съгласила на споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават да бъдат уточнени само „незначителни детайли“, заяви американски официален представител, предаде CNN.

Официалният представител направи изявлението, докато военният министър на САЩ провеждаше срещи с руски представители в Абу Даби относно предложението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Той каза: „Украинците са се съгласили на мирното споразумение. Има някои дребни детайли, които трябва да бъдат доуточнени, но те са се съгласили на мирна сделка“.

В публикация в X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са „постигнали общо разбиране по основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева“.

„Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в по-нататъшните ни стъпки“, написа Умеров. Той добави, че Украйна очаква да организира посещение на Зеленски в САЩ, за да „завърши последните стъпки и да сключи сделка с президента (Доналд) Тръмп“.

В по-ранна публикация в X тази сутрин Зеленски заяви: „След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но предстои още много работа.“

Междувременно подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, заяви, че разговорите между американската и руската делегация в Абу Даби „протичат добре и ние оставаме оптимисти“.

