Със силни думи за САЩ и унищожителна критика за западните лидери излезе външният министър на Русия Сергей Лавров.

Европейските лидери не са успели да се възползват от шансовете си да допринесат за разрешаването на кризата в Украйна, заяви Лавров, цитиран от РИА Новости.

„Когато сега казват: „Не смейте да правите нищо без нас“, имахте своите шансове, момчета, но не ги използвахте; просто ги провалихте“, посочи първият дипломат на Москва.

По думите на министъра, Русия цени позицията на САЩ: тя е единствената западна страна, която поема инициативата за разрешаване на кризата. Тези, които се опитват да организират шум около мирния план, обаче, искат да подкопаят усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп и да пренапишат плана по свой начин. Москва очаква Вашингтон да приеме версията на документа, която счита за временно споразумение, в процес на договаряне с Брюксел и Киев.

Лавров подчерта, че всеки път, когато е бил постигнат напредък в тази област, споразуменията са се проваляли. Следователно, не може да се говори за посредничество от страна на Франция или Германия при разрешаването на украинския конфликт, но Беларус и Турция биха могли да изиграят тази роля.

Планът на Тръмп за Украйна не е бил официално предаден на Русия; Москва го е получила по неофициални канали и сега очаква междинна версия от САЩ, съгласувана с европейци и украинци, каза още Лавров.

