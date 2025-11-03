Тръмп обяви стратегическо решение за Украйна

Стратегическо решение за Украйна обяви американският президент Доналд Тръмп. Той заяви, че не обмисля да предостави ракети "Томахоук" на Украйна. Президентът на САЩ отговори на въпроси на журналисти, след като стана ясна позицията на Пентагона.

„Не, не съвсем. Това може да се промени, но в момента не е така“, каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан“, цитиран от Ройтерс.

Изявлението му дойде след информация на CNN, според която Пентагонът е дал зелена светлина за предоставяне на ракетите на Украйна, като окончателното решение остава в ръцете на американския президент.

Тръмп коментира и войната в Украйна, като заяви, че „няма последно доказателство“, че руският президент Владимир Путин не е готов да сложи край на конфликта.

„Понякога трябва да оставиш нещата да се развият и те се развиват. Това е трудна война за Путин — той е загубил много войници, а за Украйна също е тежко“, добави Тръмп.

