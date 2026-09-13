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Сломка шашна със ски умения

Сломка шашна със ски умения

Известният в Германия футболен треньор Мирко Сломка шашна почиващите на австрийския зимен курорт Клейнарл. Наставникът, който за последно води "Хамбур...

03 януари | 18:20
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