Vivacom Job Lab показа пътя към реалната бизнес среда на 120 ученици
Осемнайсет от най-активните участници стигнаха до финалния етап на Job Lab
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Осемнайсет от най-активните участници стигнаха до финалния етап на Job Lab
Питат ги как изграждат граждански умения
През 2025 г. пазарът на труда в Европа и България претърпява сериозни трансформации
Има съществени пропуски в знанията и уменията на служителите за работа с AI и облачни решения
Инициативата е продължение на успешна вътрешна програма за обучения в лични, социални и граждански умения
Световноизвестният кариерен експерт Аманда Аугустин споделя своята експертиза
Състезание по майсторско шофиране в Шумен
Нова интерактивна кампания подканва феновете да разгадаят мистерията около новата вкусова комбинация на напитката
Линда е звезда от готварското риалити "Мастършеф"
Непознати факти от CV-тата на големите
Херцогинята е патрон на "Ол Ингланд Клъб"
Скоро ще говорим за социално изключени групи, защото нямат цифрови умения
Лидерите задействат промените, предизвиквайки първо себе си Тайната на иновативните компании се крие в персонализиран подход към кадрите, казва Лора...
Изключително напрегнати и равностойни са почти всички мачове до момента на Трети международен футболен турнир „Купите на Община Благоевград". На градс...
Известният в Германия футболен треньор Мирко Сломка шашна почиващите на австрийския зимен курорт Клейнарл. Наставникът, който за последно води "Хамбур...
Обществото ни няма да успее, ако половината деца са обречени да бъдат аутсайдери