Радев с невероятен коз в Русе. Много известна дама повежда листата
Предстои откриване на офиса на Прогресивна България
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Предстои откриване на офиса на Прогресивна България
Разединението е зад гърба ни, тръгваме заедно и ще се борим за всеки глас, каза Гуцанов
В листата участват много млади хора, които вече са се доказали в своето поприще.
Избирателите знаят колко е допринесъл Пеевски за развитието на нашите градове и села, каза Небие Кабак.
Водач е бившият областен Севджан Сърдкъев
Водач е бившият евродепутат Атидже Вели
Нямаме притеснение, ще се борим за доверието на всеки избирател, заяви водачът Димитър Аврамов
Амбицирани сме да вземем повече гласове от предишните избори, каза Хафъзов
Трябва да се грижим за него по специален начин
Промени цвета на гората
Председателката на ЕК говори пред събитие на ГЕРБ-СДС, представящо кандидатите им за евровота
Ръководството ще бъде добре представено по един или друг начин в парламента, каза Андрей Чорбанов
Ще работим за достойна България в мирна, социална, стабилна и сигурна Европа, обявиха кандидатите за евродепутати на БСП
Едно име е голямата изненада
Бившият столичен кмет Йорданка Фандъкова е втора в листата на 25 МИР-София
На второ място е настоящият депутат Байрам Байрам, трета е Айтен Сабри
Влиза в челен сблъсък с ПП-ДБ
Дончев прави заявка, че ще работи за завършване на големите инфраструктурни проекти в областта
Ето къде ще води листата на ГЕРБ
Той обаче все още е спряган за председател на парламента след ротацията