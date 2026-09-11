Буря удря шест града
Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в Източна България до 35°, в София - около 28
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Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в Източна България до 35°, в София - около 28
Трусът е бил с дълбочина 104 километра
Има 136 конски сили под капака
Фepмepитe ca oжънaли c eднa тpeтa пoвeчe жито в cpaвнeниe cъc cъщия пepиoд нa минaлaтa гoдинa
Намаляват браковете и родените деца
6,5 по Рихтер разтресе Денизли, има затрупани и ранени
Благоевград. Земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, съобщиха от Геофизичния институт на БАН. Зем...
София. Междуведомствен съвет ще оценява и подбира проектите, които ще бъдат финансирани от фонда за "Растеж и устойчиво развитие на регионите". В този...
Лисабон. Близо 800 пожарникари и днес бяха мобилизирани в Португалия, за да се борят с горските пожари, които бушуват от дни в северната и централната...
Тайван. Силно земетресение с магнитуд 6,6 разтърси остров Тайван, предаде Ройтерс, цитирайки Геофизическия институт на САЩ. Епицентърът е бил на 38 км...