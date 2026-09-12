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Кой е създателят на Bitcoin?

Кой е създателят на Bitcoin?

Лондон. Списание Newsweek дълго търси водеща статия за възбновяването на печатното си издание и изглежда решиха да разкрият самоличостта на Сатоши Нак...

10 март | 13:55
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