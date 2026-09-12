Bitcoin падна до най-ниското си ниво от средата на юни и продължава да пада
Експертите твърдят, че 90-дневната волатилност на биткойн и етериум е спаднала до многогодишно дъно от съответно 35% и 37% през тази седмица
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Експертите твърдят, че 90-дневната волатилност на биткойн и етериум е спаднала до многогодишно дъно от съответно 35% и 37% през тази седмица
Bitcoin претърпя най-лошия си месец от 2011 година насам
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