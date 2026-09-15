Гюров с тайна цел на изборите. Свалиха картите му

Андрей Гюров има тайна цел заради която участва в президентските избори. Тя не е да спечели, а да си подсигури оглавяването на нов политически проект, който да стане притегателен за либералното пространство у нас. Разкритието направи лидерът на "България може" Кузман Илиев.

"Тези избори не са само за президент. Може би огромните шансове са за Илияна Йотова. Но според мен Андрей Гюров играе и друга игра и това е да се позиционира като лидер на цялото либерално пространство. Понякога в изборите хората гледат конкретните резултати, конкретната цел, но политическата стратегия е отвъд това", коментира за БНР Кузман Илиев.

Според него след президентските избори Андрей Гюров се готви да оглави нова партия вдясно:

"Ще се опита да мобилизира и да окрупни това пространство и затова е много интересно да наблюдаваме тези избори не само за това кой ще стане президент, а за това как оттук насетне ще се преформатира българският политически терен, тъй като очевидно властта отива в ръцете на Радев или хора около него, но това не може да бъде стабилно и балансирано състояние, така че ще има алтернативи".

В предаването "Преди всички" Кузман Илиев отбеляза, че Бойко Борисов дава сигнал на избирателите на ГЕРБ да не подкрепят Гюров:

"Дори се стига до парадоксалната ситуация евродепутат на ГЕРБ да е в инициативния комитет на Йотова, което или е със санкцията на Борисов, или той си е изпуснал партията. За мен е първото. За мен по-скоро Борисов подкрепя идеята Гюров, въпреки че няма конкуренция в това така наречено дясно пространство, да не се представи кой знае колко силно и Борисов да обърне целия този разговор в това, че едва ли не той е единствената алтернатива в това пространство".

Според него стремежът на Бойко Борисов е да спаси себе си политически:

"Идеята е, че едва ли не той дава сигнал на обществото "Аз съм се разбрал с Радев". Това е грешка обаче. Такова разбирателство няма. Прекомерната концентрация на власт в прекия ти противник обикновено води до това, че той те занулява. Така че за мен това е една огромна стратегическа грешка на ГЕРБ. С този ход те показват, че не могат да свършат най-важното, което една партия има за цел и тя е да създава кадри, да намира общественици, които да взимат важни и отговорни политически решения. Те абдикират от това и признават, че практически вече са несъстоятелни по тази важна ключова функция за една партия".