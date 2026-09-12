Фалитите у нас намаляват, но скрити рискове дебнат икономиката
„Кофас“ отчита стабилност в България, но предупреждава за изкривена картина
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„Кофас“ отчита стабилност в България, но предупреждава за изкривена картина
Тези пари са достигнали до българските фирми и граждани по антикризисните икономически мерки,
Водим разговор и с чуждестранна компания, разкри Павел Колев
Платформата представ резултатите от обучителната си бизнес програма Export Revival
Меморандум за сътрудничество между Софийската и Токийската търговско-промишлени палати ще насърчава контактите между японски и динамично развиващи се...
Визитата на министър Лукарски в Хавана ще стимулира отношенията ни, казва Педро Пабло Сан Хорхе Посланик Педро Пабло Сан Хорхе е магистър по междунар...
Над 7000 туристи от Кувейт са посетили Българското Черноморие София. Близо 20 български фирми от строителния бранш работят в Катар. Те са заети с изг...
Не искаме привилегии, а да сме равни с чуждите производители, казва Лукан Луканов