Ефектът на Тръмп. Фарьорските острови свиха платната
Уплашиха се заради Гренландия
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Уплашиха се заради Гренландия
Те са с ниво 4 на автономия
Кюрдите в Северна Сирия обявиха създаването на федерален район, но правителството в Дамаск и опозицията отхвърлиха решението. Представители на кюрдски...
"Трябва да се насърчава ефективната автономия и засилването на независимостта на прокуратурата. Наказателното преследване трябва да се води твърдо, но...
Президентът Порошенко изключи вариант за федерализация Украинският президент Петро Порошенко ще внесе следващата седмица в парламента проектозакон за...
Мадрид. Местният парламент на Страната на баските в Северна Испания прие декларация за самоопределение, съобщи Ройтерс. Документът няма законова стойн...
Будапеща. Унгария ще се застъпи за правата си в рамките на Европейския съюз и поиска автономия за етническите унгарци, живеещи извън нейните граници...
Барселона. Жива верига с дължина 400 км направиха каталунците, които искат независимост от Испания, предаде Ройтерс. Хванатите ръка за ръка стотици хи...
Кюрдската работническа партия (ПКК) обяви, че ще започне да се изтегля от Турция на 8 май. Активистите на ПКК ще се оттеглят в своите бази в Севере...
Кишинев. Българското население поиска автонoмия от Тараклийския районен съвет в Молдова. Обръщението на сънародниците ни е било одобрено в петък еди...