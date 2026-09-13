Горчивото злато се срина, един пазар се преобърна
Сривът в цените е рекорден
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Сривът в цените е рекорден
Адис Абеба. Епидемията от ебола в Западна Африка е ограничена, но все още е налице в една трета от засегнатите зони. Това предупреди координаторът за...
Акра. Лидерите на западноафриканските държави назначиха президента на Того Фор Гнасингбе за координатор на мерките за борба с Ебола, епидемията от коя...
Испанска медицинска сестра хванала вируса, докато се грижела за болен мисионер Първи случай на заразяване с ебола на европейска територия бе регистри...
Ню Йорк. Епидемията от Ебола в Западна Африка може да засегне още стотици хиляди души до края на януари 2015, според оценката на доклад, разработван о...
Женева. Епидемията от Ебола вече е убила повече от 2400 души, а два пъти повече са заразени, според нови данни, публикувани в петък от Световната здра...
Женева. Персонал на Световната здравна организация, който се бори с епидемията от Ебола в Западна Африка вижда доказателства за това, че броят на докл...
Отава. Канада обяви, че ще дари до 1000 дози експериментална ваксина и лекарство за ебола като помощ за епидемията в Западна Африка. Решението бе взет...
Рискът от епидемия в Европа е малък, успокои Брюксел Епидемията от ебола, която върлува в Западна Африка, има всички характеристики да бъде окачестве...
Ню Йорк. Световната банка обяви, че ще отдели 200 млн. долара спешна помощ за страни от Западна Африка, които се борят за ограничаване на епидемията о...
Акра. Западноафриканските държави и международни здравни организации приеха нова стратегия в четвъртък за борба със смъртоносната епидемия от ебола, к...