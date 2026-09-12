България готви мощен ход. Евровизия разширява сезон 2027
Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
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Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
Разработеният от екипът на „Пролес Инженеринг" нов План за упраевление на природен парк „Витоша" категорично и недвусмислено забранява изграждането на...
Добрич. С 13.6 на сто по-малко са реализираните нощувки по добруджанското Черноморие през юли, спрямо същия месец на миналата година, отчита Статистич...
Благоевград. Над 20 хотела и финландско вилно селище посрещат гостите на курорта Добринище. Заради Пирин планина и множеството минерални извори инвест...
Добрич. Бизнесът има радикални виждания по отношение на проблема с визите и ще настоява пред външното министерство за да се вслуша в тях, каза председ...