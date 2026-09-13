Поразителна мистерия оформя историята на бюста на Нефертити
От пясъците на Амарна до музеите на Европа: Пътешествието на една царица
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От пясъците на Амарна до музеите на Европа: Пътешествието на една царица
Инициативата е започната от виден археолог
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