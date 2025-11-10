ПроТЕСТ за мъжкото здраве освети НДК в синьо

Пред сградата на НДК се проведе първият у нас ПроТЕСТ (ЗА теста) – събитие в подкрепа на мъжкото здраве и ранната диагностика на рака на простатата. Акцията е част от националната кампания „Твоето здраве е твоя отговорност“, която тази година отбелязва своята девета поредна инициатива за информираност и превенция.

Десетки мъже и жени се обединиха около идеята, че профилактиката може да спаси живот, а кулминацията на проявата бе осветяването на сградата на НДК в синьо – символ на съпричастност и надежда.

Силни послания и лична отговорност

Специален гост на събитието беше проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, който акцентира върху значението на ранната диагностика. „Най-добре е заболяването да бъде хванато в най-ранен стадий, защото тогава лечението е минимално травматично, запазва пълноценно мъжкото здраве и активност и най-важното – е напълно излечимо,“ заяви проф. Дудов.

Той обясни, че съвременният метод за профилактика – кръвният PSA тест (простат-специфичен антиген) – отнема едва две минути, но може да спаси живот. Според него именно тази кратка, но навременна стъпка е ключът към дългосрочното здраве.

„Съвременната медицина разполага с ефективни локални методи за ранно лечение – хирургична интервенция чрез робот с минимален разрез и бързо възстановяване, както и лъчелечение, при което само за няколко минути пациентът може да бъде напълно излекуван. Но профилактиката е изключително важна, за да бъдат предприети мерки навреме. Затова призовавам мъжете да не отлагат профилактиката – защото тези две минути годишно са най-ценната инвестиция в тяхното здраве,“ подчерта още проф. Дудов.

Ракът на простатата: най-честият враг сред мъжете

По данни на Globocan ракът на простатата е най-разпространеното онкологично заболяване сред мъжете в България – той е отговорен за над 17,8% от всички злокачествени диагнози при тях. Въпреки това специалистите са единодушни: когато бъде открит навреме, болестта е напълно лечима.

Статистиката е категорична – петгодишната преживяемост при рак на простатата, диагностициран в ранен стадий, надхвърля 99%, докато при напреднали стадии тя пада до едва 34% (данни на ZERO Prostate Cancer). Затова медицинската общност препоръчва PSA тестът да се прави ежегодно от всички мъже над 50-годишна възраст, а при фамилна обремененост – и по-рано.

Девет години промяна на нагласите

„За девета поредна година ние от „Астелас Фарма България“ заставаме зад каузата за превенция на рака на простатата с кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност“, заяви д-р Норман Гуглев от Astellas Pharma. Той подчерта, че съвместно с Българското онкологично научно дружество и Българското урологично дружество компанията е успяла да разбие табутата около профилактичните прегледи и да насърчи открит разговор по темата.

„Радостно е, че всяка година все повече мъже правят своя PSA тест и посещават уролог. Това е нашият дългосрочен ангажимент – не просто да информираме, а да променяме нагласи и да поставяме грижата за здравето на първо място,“ каза още д-р Гуглев. От сцената на ПроТЕСТ-а той отправи призив и към медиите да продължат да говорят силно и отговорно за значението на профилактиката: „Един навреме направен тест може да спаси живот и да промени човешки съдби.“

Кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност 2025“ се реализира с подкрепата на бензиностанции EKО, веригата магазини „Мосю Бриколаж“, Kärcher и Yellow Taxi.

