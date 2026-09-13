Два дрона на "Кабакум" и "Паша дере". Туристите са в паника
На място са екипи на Военноморските сили и Гранична полиция
Следете всички новини, анализи и коментари за Паша Дере. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На място са екипи на Военноморските сили и Гранична полиция
Морето е покрито с пяна на Паша дере
На пясъка му било направено изкуствено дишане, но всички усилия се оказали напразни
Варна. Опасна морска мина е била обезвредена от специалисти на Военноморските сили. Сигналът за боеприпаса е бил подаден на 9 август от капитанът на...
София. Бившият министър на регионалното развитие Десислава Терзиева е издала разрешение за строеж на приемния терминал на Паша дере и компресорната с...
Варна. Строителството на крайбрежния участък на "Южен поток" на българска територия ще започне през второто тримесечие на 2014 г. Това съобщиха от ком...
Наплив от кандидати отложи избора на строител на газопровода
Парите за обезщетение ще променят живота ни, надяват се хората от селата край Провадия