Министерството на енергетиката и КЕВР стягат новия ценови период
Институциите обсъдиха рисковете пред електроенергийната система и развитието на ВЕИ мощностите
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Институциите обсъдиха рисковете пред електроенергийната система и развитието на ВЕИ мощностите
По думите му във ВиК сектора се наблюдават големи проблеми
С над 14% поевтинява природният газ през април