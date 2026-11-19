Един от най-редките самолети в света кръжи над наш град
Много свидетели на необичайна гледка в небето
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Много свидетели на необичайна гледка в небето
Подобен вариант е засичан само в Тайланд
Рядка птица хибрид между бяло и жълто какаду се излюпи в дома на Огнян Геров от смолянското село Соколовци. РИОСВ - Смолян е регистрирала папагала. Пт...