Зимен Петковден! 6 тежки забрани за жените
Бягайте от интриги, иначе ще съжалявате
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Бягайте от интриги, иначе ще съжалявате
Музиката и изобилната трапеза са задължителни
Имен ден празнуват: Параскева, Петко, Пенчо, Петкан, Пеньо, Пенко, Паруш, Петричка, Петрана
Защо на 14 октомври се коли черна кокошка?
На Петковден хората ще могат да докоснат чудодейната риза на светицата
Утре ще бъдат посрещнати мощите на Светия кръст Господен, на Света Петка и на Света Екатерина
На този ден се поставя край на активния стопански сезон
Вестник "Стандарт" продължава поредицата с представянето на манастирите от т. нар. Софийска Света гора. Миналия четвъртък ви отведохме до Дивотинския...
На 14 октомври отбелязваме църковния празник Света Петка.По този повод във всички епархии на Българската православна църква ще бъде почетена паметта н...
С поклонение пред частица от мощите на Света Петка ще започне духовният празник на Брезник днес. Светинята е дар от Чипровския манастир и се пази в ср...
София. Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи разпореди проверка в следствие на казуса свързан със свещенослужителя-имам в с. Света Петка общ. Велинград, с...
Пловдив. Освен частица от Кръста Господен, в Пловдивска епархия вече ще има за поклонение и мощи на римската Параскева-Петка. Те ще бъдат дарени на ми...
Варна. Неизвестни крадци са влезли през странична врата в храма "Света Петка", който е в центъра на Варна. Те са откраднали неща на не голяма стойнос...
Благоевград. Навръх Петковден хиляди миряни от цялата страна атакуват към църквата на пророчицата Ванга „Света Петка Българска" в Рупите. Хора идват ч...
Благоевград. Традицията повелява жители на община Симитли в навечерието на църковния празник Св. Петка да се съберат в местността Черква край село Тро...
Децата не знаят 10-те Божи заповеди. Малка, жалка България, каза дядо Николай