Всичко за Света Петка

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Отбелязваме Петковден

Отбелязваме Петковден

На 14 октомври отбелязваме църковния празник Света Петка.По този повод във всички епархии на Българската православна църква ще бъде почетена паметта н...

14 октомври | 7:17
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Почитат Света Петка в Брезник

Почитат Света Петка в Брезник

С поклонение пред частица от мощите на Света Петка ще започне духовният празник на Брезник днес. Светинята е дар от Чипровския манастир и се пази в ср...

13 октомври | 15:00
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