Пострадалият при Войнеговци все още с опасност за живота
Пострадалият мъж при катастрофата на пътя за село Войняговци е с временна опасност на живота. Това каза Сергей Илиев, дежурен шеф екип на Спешния хиру...
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Пострадалият мъж при катастрофата на пътя за село Войняговци е с временна опасност на живота. Това каза Сергей Илиев, дежурен шеф екип на Спешния хиру...
Линейката с тежко ранения от катастрофата край Войнеговци катастрофира в София, информират от МВР за БГНЕС. Тази сутрин след тежка катастрофа на Окол...
Двама души загинаха тази сутрин при тежка катастрофа на Околовръстния път на София. Инцидентът е станал в района на разклона на село Войнеговци. По п...