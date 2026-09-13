Нови работни места у нас след огромна промяна
Какво планират съдружниците
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Какво планират съдружниците
Toвa oбяви глaвният yпpaвитeл нa Гepмaнo-Бългapcĸaтa индycтpиaлнo-тъpгoвcĸa ĸaмapa
Компании наливат над 55 млн. лв.
30 млн. лв. субсидия ще получи бизнесът за разкриване на нови работни места до края на годината. Парите ще дойдат от преразпределение на неусвоени сре...