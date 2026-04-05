Тайната падна! Огромна държава ще добива полезни изкопаеми от космоса

Следващата голяма вълна в добива на ресурси може да се измести от Земята към космоса, сочат данни на Китайската национална космическа администрация. Според представена концепция Луната и астероидите могат да се превърнат в ключов източник на вода, лед и стратегически минерали. Китайски учени виждат в това решение на нарастващия недостиг на ресурси и енергия на нашата планета. В същото време проектът поставя нови въпроси за рисковете пред околната среда и международното право.

Ресурсите в космоса - огромен неизползван потенциал

Китайски изследователи посочват, че в Слънчевата система има приблизително 1,3 милиона известни астероида. Според тях около 700 обекта в близост до Земята могат да съдържат материали на стойност над 100 трилиона долара. Тази оценка поставя космическия добив сред най-амбициозните икономически перспективи за следващите десетилетия.

Водният лед се разглежда като ключов ресурс. Учените подчертават, че той е „толкова важен, колкото метала“, тъй като може да бъде разделен на кислород и водород. Това позволява производство на въздух, гориво и питейна вода директно в космоса и значително намалява зависимостта от доставки от Земята.

Проектът Tiangong Kaiwu - план за разширяване в космоса

Китайската стратегия за космически добив е обединена в проекта Tiangong Kaiwu, който носи името на енциклопедия от 17-ти век. Планът е разделен на няколко етапа, които очертават постепенно разширяване на дейността.

До 2035 г. се предвижда детайлно проучване на ресурсите на лунните полюси и малките небесни тела. До 2050 г. се планира пилотна експлоатация на лунния лед и добив на астероиди в близост до Земята, както и изграждане на първите станции за зареждане с гориво.

Около 2075 г. дейността трябва да се разшири към Марс и главния астероиден пояс, включително с преработка на руда в орбита. До края на века се предвижда създаване на цялостна логистична мрежа, която да свързва Земята, Луната, Марс и дори региона на Юпитер.

Ключови технологии и инфраструктура в орбита

В основата на бъдещата космическа икономика ще бъдат така наречените точки на Лагранж. Това са гравитационно балансирани зони, в които могат да се разполагат складове и станции за зареждане с гориво. Те ще позволят по-ефективно движение на ресурси и космически апарати.

Паралелно се планира изграждане на цифрова инфраструктура с гигаватов мащаб. Тя ще служи за комуникации, управление на операции и проследяване на космически отпадъци. Така ще се създаде основата за постоянна индустриална дейност извън Земята.

Космическият добив като решение за кризите на Земята

Академик Уанг Вей и неговият екип представят концепцията като отговор на глобалните проблеми със ресурсите. В официален доклад той посочва, че разработването на космически ресурси може да облекчи „недостига на ресурси, енергийните кризи и замърсяването на околната среда“.

Това става особено актуално на фона на рязко растящото търсене на суровини. Според оценки нуждата от литий за батерии и електрически превозни средства може да нарасне повече от четиридесет пъти, което допълнително засилва интереса към алтернативни източници.

Рискове за околната среда и претоварване на орбитата

Въпреки потенциала, експерти предупреждават за сериозни рискове. Според последни изследвания саждите и други емисии от ракети в стратосферата могат да затоплят атмосферата и да забавят възстановяването на озоновия слой.

Друг проблем е нарастващото количество космически отпадъци. В орбита вече се проследяват около 40 000 отломки, което увеличава риска от сблъсъци и усложнява бъдещите мисии. Разширяването на индустриалната дейност може да задълбочи този проблем.

Правният вакуум - кой притежава ресурсите в космоса

Един от най-спорните въпроси остава правният режим на космическите ресурси. Договорът за космическото пространство забранява претенциите за суверенитет върху планети и небесни тела. В същото време националните законодателства в някои държави вече позволяват на компании да притежават ресурсите, които добиват.

Това създава напрежение между международните правила и икономическите интереси. Според експерти именно правната рамка ще бъде едно от основните предизвикателства пред развитието на космическия добив през следващите десетилетия.

