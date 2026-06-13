Тайната падна! Огромна държава ще добива полезни изкопаеми от космоса
Разработена е тайна пътна карта, която ще промени бъдещето на човечеството
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Разработена е тайна пътна карта, която ще промени бъдещето на човечеството
Иска служебен кабинет до 2022 г., каза Антоанета Христова
Страните от ЕС готвят "в обстановка на тайна план за изключване на Гърция от еврозоната", ако през май Атина обяви банкрут, пише "Таймс". Според вестн...