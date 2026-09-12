Изплува първата снимка на изпепеления в Банкя бизнесмен. Камерите на дома му проговориха
Ръцете му били вързани. Изгорен е жив след садистични мъчения
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Ръцете му били вързани. Изгорен е жив след садистични мъчения
Християните отхвърляли култа към императора и другите божества, с което предизвиквали враждебността на властите
Главният прокурор Сотир Цацаров е гледал репортажа и всички записи ще му бъдат предоставени днес Скандални кадри с побои и извращения показа разслед...
Заур Дадаев може би е дал първоначалните си показания, след като е бил изтезаван. Това съобщи представителят на президентския Съвет по правата на чове...
Вашингтон. Шефът на ЦРУ САЩ Джон Бренън оправда "суровите" методи за разпитите на заподозрените в терористична дейност след 11 септември 2001 г., пред...
Давене, покриване с насекоми и наливане на течности в тялото за разпит на затворници Техниките за разпити на ЦРУ, използвани след атентатите от 11 се...
Страсбург. Полша е нарушила конвенцията за правата на човека на Европейския съюз, помагайки на ЦРУ да разпита двама заподозрени терористи, реши Европе...
Женева. В "севернокорейския Гулаг" кучета разкъсват деца, а убийствата се възнаграждават. Тези шокиращи разкрития направи севернокореецът Ан Мьон-чол,...
Лондон. Доктори и медицински сестри, работещи под военни заповеди в САЩ, са били съучастници в изтезаването на заподозрени в тероризъм, се твърди в...