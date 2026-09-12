Всичко за Изтезания

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ЦРУ оправда "суровите методи"

ЦРУ оправда "суровите методи"

Вашингтон. Шефът на ЦРУ САЩ Джон Бренън оправда "суровите" методи за разпитите на заподозрените в терористична дейност след 11 септември 2001 г., пред...

12 декември | 20:25
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13 техники на ЦРУ за изтезания

13 техники на ЦРУ за изтезания

Давене, покриване с насекоми и наливане на течности в тялото за разпит на затворници Техниките за разпити на ЦРУ, използвани след атентатите от 11 се...

10 декември | 21:30
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