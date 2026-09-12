Икономическият министър привика шефовете на БАИ, ББР, и ИАНМСП
Александър Пулев готви мащабна реформа в инвестиционния сектор
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Александър Пулев готви мащабна реформа в инвестиционния сектор
Business Forum on Cyber Security ще се проведе на 13 декември и ще засегне най-важните теми за кибер защитата на бизнеса
Business Forum on Cyber Security ще се проведе на 13 декември и ще засегне най-важните теми за кибер защитата на бизнеса
Иновационният фонд към Агенцията стартира сесия за финансиране на иновации за над 5 млн. лв.
Каза го Джефри Пайът - помощник секретар по енергетиката в Държавния департамент на САЩ
308 са компаниите, които са представяли страната ни на национален щанд
56% от българските студенти в чужбина от своя страна заявяват, че в България липсват възможности за работа и кариерен растеж
Процесът по кандидатстването ще бъде адаптиран към СУНИ
Организира се от ИАНМСП и БАН
Срокът на проекта е удължен до 01.07.2022 г
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия с нов проект за подкрепа на бизнеса
Събитието ще покаже най-интересните разработки на БАН, готови да се превърнат в успешен бизнес
130 компании ще получат безплатен онлайн магазин и ексклузивни услуги от ИАНМСП, Банка ДСК, Mastercard и Cloudcart
Общият бюджет на ваучерната схема е над 9 милиона лева
ИАНМСП и работодателските организации у нас ще разработят Концепция за подкрепа и облекчаване на дейността на сектора на МСП у нас
Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв.
Десетки МСП вече са се възползвали от възможностите и финансовите стимули
Проектът ще покрива 100% от разходите по участието на родните МСП в проявите по проекта
Името на линията е "Подкрепа за малкия бизнес"
БАН и ИАНМСП обединяват сили за първото по рода си събитие, което ще покаже разработките на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес