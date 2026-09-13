Гърция прекратява защитата на България с Patriot
Решението е във връзка с промяна в геополитическата ситуация
Следете всички новини, анализи и коментари за Патриот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решението е във връзка с промяна в геополитическата ситуация
Софийският градски съд остави без разглеждане молбата на Банев
Патриот от петричкото село Беласица сам финансира и ремонтира ритуалната зала, за да каже заветното „Да" на любимата си. Петър Ангелов, който се заним...
Звездата на лидера в Премиършип "Лестър" се оказа "патриот". Джейми Варди се съгласи да удължи договора си с "лисиците" за нови 3,5 години срещу миним...
Реформите не са патент само на реформаторите, най-малкото пък патриотизмът е патент само и единствено на патриотите. А също имам право да бъде и рефор...
Четирима от общо девет кандидати за председател на Държавната комисия за българите в чужбина (ДАБЧ) ще бъдат представени на премиера Бойко Борисов. Ка...
София. Още една политическа формация ще се влее в "Патриотичния фронт", сформиран около партията на Валери Симеонов НФСБ. Очаква се утре сдружение "Па...
Ракети "патриот" в 24-часов режим за удар, мобилизират превозни средства с висока проходимост 4 Х 4