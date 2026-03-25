САЩ пратиха спец части в Близкия изток. Тупкат ли топката?

Около 1000 американски войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия се очаква да бъдат изпратени в Близкия изток през следващите дни, съобщават двама източници, запознати със ситуацията.

Така се засилва военното присъствие на САЩ в региона, докато администрацията на Тръмп твърди, че води разговори с Иран за прекратяване на конфликта. В контингента са включени командирът на дивизията генерал-майор Брандън Тегтмайер, щабът на дивизията, както и батальон от 1-ва бригадна бойна група, който в момента изпълнява ролята на сили за незабавно реагиране.

Очаква се първите части да започнат придвижване в рамките на седмица, а други подразделения от бригадата вероятно ще ги последват на по-късен етап, въпреки че плановете може да се променят според развитието на обстановката.

Бригадата ще бъде в постоянна готовност в региона и ще може да се намеси при нужда. Подобно разполагане на 82-ра въздушнодесантна дивизия имаше и през 2020 г. след убийството на иранския командир Касем Солеймани, съобщава Bulgaria ON AIR.

Т.нар. сили за незабавно реагиране са части, които могат да бъдат разположени в много кратък срок - дори в рамките на часове.

Тази роля се поема на ротационен принцип от различни бригади в американската армия.

Според един от източниците засега няма издадени официални заповеди за разполагане, но се очаква това да стане съвсем скоро.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ и Иран са постигнали съгласие по 15 точки в рамките на разговорите за край на конфликта и че Иран има силно желание за споразумение.

По-рано Техеран отричаше да води диалог с Вашингтон, но във вторник ирански източник каза пред "Си Ен Ен" (CNN), че все пак има контакти между двете страни и че Иран е готов да обсъжда "устойчиви" предложения за прекратяване на войната.

Т.нар. сили за незабавно реагиране са части, които могат да бъдат разположени в много кратък срок - дори в рамките на часове.

Тази роля се поема на ротационен принцип от различни бригади в американската армия. Според един от източниците засега няма издадени официални заповеди за разполагане, но се очаква това да стане съвсем скоро.

Въпреки тези разговори, в региона се изпращат още хиляди американски военни, освен частите от 82-ра дивизия.

Наскоро там бяха разположени и две експедиционни части на морската пехота заедно с амфибийни групи, които носят сериозна бойна мощ и разширяват възможностите на САЩ.

Според CNN 11-та експедиционна част и групата около десантния кораб "Boxer" са ускорили и пренасочили мисията си от Индо-Тихоокеанския регион към Близкия изток, където вече се насочват и 31-ва експедиционна част и групата около "Tripoli".

Всяка такава група включва около 4500 морски пехотинци и моряци и разполага не само със сили на терен, но и със значителни въздушни и логистични възможности.





