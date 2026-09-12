Огромни загуби за хотелиери в Банско заради израелски туристи
Дали държавата ще подпомогне бранша
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Дали държавата ще подпомогне бранша
От събота заведенията са в символични протестни действия с изключване на осветлението
Очаква се световното производство на напитката да е спаднало с около 2%
Фирмите ще бъдат натоварени и финансово, и административно
Говори Бойко Синапов
За да стигнем до рекламата на туризма, има толкова много текущи трудности, посочи той
Каква е причината
Дезинформацията е най-голямата заплаха пред бранша
Нападенията се разпространяват с невиждани темпове
България трябва да има политика за защита на народните интереси, добави той
Предложи професионалната кандидатура на д-р Мартин Захариев
Разчитат на т.нар. украинска помощ
Ето какво каза Йордан Арабаджиев
Туристическият бранш иска смяна на Зарица Динкова
Изключително остра декларация
Днес шофьорите излязоха на протест в София
Какво каза браншът?
Натискът да се имунизират служителите на всяка цена води до отлив на персонал
Браншът с гневно писмо до президента, намеква за протести
Формула за спасяване на летния сезон даде туристическият бранш