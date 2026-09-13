Идват мощите на велик светец. Опашки пред църква и манастир
Патриарх Даниил ще отслужи литургия в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
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Патриарх Даниил ще отслужи литургия в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
По думите на Сарафов някои експертизи не се бавят просто с месеци или година, а с няколко години
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Ha пaзapa y нac ce пpeдлaгaт и зacтpaxoвĸи зa вceĸиднeвнo изпoлзвaни вeщи
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Съдебният изпълнител ще спира разпродажбата на имущество на длъжника, ако до деня на търга той плати поне 20% от борча си и се задължи да внася по още...
$5000 000 даде таен ценител за китара на Джордж Харисън Колекционери наддаваха в Ню Йорк за турбуса и още над 200 вещи на Краля на рока Автобус, куп...
Благоевград. Двойна охрана е осигурена за недвижимото имущество на пророчицата Ванга. Част от вещите на петричката ясновидка са в градския музей. Оста...
Велико Търново. Холографски методи за запис и триизмерно визуализиране на обекти ще бъдат представени паралелно с изложбата „Ефектът на оригинала", в...
София. Държавната агенция за бежанците получи безвъзмездно отнети и изоставени в полза на държавата движими вещи. Те ще бъдат използвани за нуждите н...